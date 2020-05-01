Евросоюз не планирует снимать санкции с России из-за пандемии коронавируса

Европейский Союз не снимет санкции с России даже в условиях пандемии коронавируса.
"Я не думаю, что борьба с коронавируса повлияет на санкции", - в интервью "Радио Свобода" заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель.
На вопрос о продлении санкций в июне и возможное расширение этих мероприятий из-за скандала в Чехии Боррель ответил: "В ваших вопросах слишком много "если". Мы не ведем дела на основе "если", мы принимаем свои решения на основе фактов, когда эти факты происходят".
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3 апреля Украина заблокировала инициированный Россией проект резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с коронавируса, который мог помочь РФ избавиться международным санкциям.
Позже постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявлял, что власти РФ хочет использовать ситуацию с распространением коронавируса, чтобы усилить противоречия внутри ЕС.
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