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среда, 17 февраля 2021 12:02

Европой распространяются фейковые вакцины от коронавируса российского происхождения

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Европой распространяются фейковые вакцины от коронавируса российского происхождения
Фейковые вакцины от коронавируса продают онлайн. Фото: dw.com

В Бельгии появились фейковые вакцины от коронавируса, большинство из которых имеют российское происхождение.

Об этом заявила представительница Национального кризисного центра Бельгии Сабина Стродер, пишет The Brussels Times.

Граждан призвали вакцинироваться бесплатно в медицинских учреждениях, а не покупать подозрительные поддельные препараты на стороне.

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"Предупреждаем о фейковых вакцинах, которые, похоже, имеют преимущественно российское происхождение. Их безопасность и эффективность не подтверждена. Они не прошли надлежащей проверки на безопасность и эффективность. Мы советуем всем не покупать вакцины ни на улице или в магазинах, ни онлайн. Единственные надежные и эффективные вакцины будут для вас бесплатны", - прокомментировала Стродер.

По ее словам, к нормальной жизни вернуться можно только тогда, когда будет вакцинировано более 70% населения Бельгии.

Польша не планирует закупать российскую вакцину "Спутник V" и китайский Sinovac, а делать ставку на прививки вакциной западных производителей.

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