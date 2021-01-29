Европейский союз запретит распространять вакцину от Covid-19

Вакцину от коронавируса могут запретить распространять. Фото: Reuters

Европейская комиссия может заблокировать поставки миллионов доз вакцины от коронавируса в Великобританию из ЕС.

Это связано с дефицитом Covid-вакцины, сообщает The Guardian.

После сообщений о нехватке доз Covid-вакцины в европейских странах, Еврокомиссия объявила о планах предоставить национальным регулирующим органам право отклонять запросы на экспорт.

Между Британией и ЕС возник спор по поводу поставок вакцин после того, как компания AstraZeneca сообщила Евросоюзу, что не сможет доставить заказанные дозы вакцины, заказанные до конца марта, за производственных проблем на заводах.

В компании заявили, что контракт с Британией означает, что дозы вакцины могут быть отправлены из британских заводов в Европу только после того, как Великобритания получит заказанные 100 млн доз препарата.

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Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект "О лекарственных средствах", который упрощает регистрацию и использование вакцин от Covid-19 в Украине.