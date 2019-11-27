Европейский Союз не может защититься самостоятельно - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что роль НАТО на сегодня играет роль, важную, чем 30 лет назад.
Этой теме она посвятила большую часть своего выступления во время общих дебатов в Бундестаге, сообщает Укринформ.
"Сохранение НАТО для нас сегодня важнее, чем во времена холодной войны, или по крайней мере столь же важно, как и во время холодной войны", - заявила она.
Добавила, что ЕС пока не в состоянии защищаться самостоятельно.
"Мы видим каждый день новые гибридные угрозы, в том числе и со стороны России", - заявила Меркель, говоря о странах Балтии и немецких солдат, расположенных там.
Меркель также упомянула об аннексии Крыма в 2014 году и войну, которую ведет РФ на Донбассе.
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Добавила, что НАТО сконцентрироваться на безопасности в условиях, когда агрессор ведет конфликт у границ. По ее словам именно тогда страны-члены обязались повысить расходы на содержание альянса до 2%.
Германия согласилась на эти условия, предусмотрела в бюджете 1,42% расходов.
Меркель добавила, что Германия брать на себя большую ответственность за НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за увеличение присутствия в Черноморском регионе для поддержания безопасности Украины и Грузии. Столтенберг призвал государства-участников НАТО предоставить Украине и Грузии больше ресурсов для поддержки.
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