Европейский Союз не может защититься самостоятельно - Меркель

Ангела Меркель заявила, что НАТО защищать ЕС. Фото: Радио Свобода

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что роль НАТО на сегодня играет роль, важную, чем 30 лет назад.

Этой теме она посвятила большую часть своего выступления во время общих дебатов в Бундестаге, сообщает Укринформ.

"Сохранение НАТО для нас сегодня важнее, чем во времена холодной войны, или по крайней мере столь же важно, как и во время холодной войны", - заявила она.

Добавила, что ЕС пока не в состоянии защищаться самостоятельно.

"Мы видим каждый день новые гибридные угрозы, в том числе и со стороны России", - заявила Меркель, говоря о странах Балтии и немецких солдат, расположенных там.

Меркель также упомянула об аннексии Крыма в 2014 году и войну, которую ведет РФ на Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину не примут в НАТО, потому что не хотят войны с Россией

Добавила, что НАТО сконцентрироваться на безопасности в условиях, когда агрессор ведет конфликт у границ. По ее словам именно тогда страны-члены обязались повысить расходы на содержание альянса до 2%.

Германия согласилась на эти условия, предусмотрела в бюджете 1,42% расходов.

Меркель добавила, что Германия брать на себя большую ответственность за НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за увеличение присутствия в Черноморском регионе для поддержания безопасности Украины и Грузии. Столтенберг призвал государства-участников НАТО предоставить Украине и Грузии больше ресурсов для поддержки.