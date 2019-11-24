Украину не примут в НАТО, потому что не хотят войны с Россией

Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке организации из-за наличия военного конфликта с Российской Федерацией Фото: zik.ua

Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке организации из-за наличия военного конфликта с Российской Федерацией. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Робер О'Брайен на форуме по международной безопасности в Галифаксе.

Альянс не хочет конфликта с РФ, пишет РБК-Украина.

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"Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что вступление в альянс сейчас на повестке. Не думаю, что это привлекательно привести Украину прямо сейчас ..., которая находится в конфликте с Россией. Мы не хотим конфликта, войны с Россией. Идея НАТО заключается в том, чтобы предотвратить и сдерживать войну с Россией", - заявил О'Брайен.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за увеличение присутствия в Черноморском регионе для поддержания безопасности Украины и Грузии. Столтенберг призвал государства-участников НАТО предоставить Украине и Грузии больше ресурсов для поддержки.