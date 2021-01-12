Европейский регулятор ведет переговоры с разработчиком российской Covid-вакцины

Ранее в Германии не исключили производства российской вакцины на территории ЕС. Фото: pixabay.com

Европейское агентство по лекарственным средствам ведет переговоры с разработчиком российской вакцины от Covid-19 "Спутник V".

Об этом заявил представитель Еврокомиссии, отметив также, что никаких разрешений по выходу вакцины на европейский рынок пока не предоставлено.

"Переговоры между российской компанией и Европейским агентством по лекарственным средствам продолжаются. Компания еще не подала заявку на получение маркетингового разрешения. Однако Европейское агентство ведет предварительные переговоры с российским разработчиком вакцины", - сказал он.

Ранее в Германии не исключили производства российской вакцины на территории ЕС, однако лишь после одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам.

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