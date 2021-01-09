МОЗ не будет использовать российскую вакцину от коронавируса

Украина заключила договор с фармкомпанией Sinovac Biotech. Фото: Reuters

Украина ведет переговоры о поставках вакцины от коронавируса с ведущими мировыми производителями и пока не планирует использовать русский Спутник V. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в интервью "Настоящему времени".

"Мы не рассматриваем на сегодняшний день в нашем плане вакцинации использования российской вакцины. Мы заключили договор по поставке вакцины, произведенной китайскими фармкомпанией Sinovac Biotech - это один из крупнейших производителей вакцин в мире", - сказал Степанов.

По его словам, практически завершились переговоры с другими компаниями и продолжается технический процесс согласования самого договора.

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Главный санитарный врач Виктор Ляшко отверг возможность регистрации вакцины Спутник V в Украине. По его словам, в стране будут использоваться только те вакцины против коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.