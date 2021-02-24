Европейские компании массово выходят из проекта "Северный поток-2"

Со строительства "Северного потока-2" идут компании. Фото: Reuters

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свою деятельность в проекте газопровода "Северный поток-2"

К этому привели санкции США, говорится в обнародованном докладе Государственного департамента США в Конгресс.

Среди этих компаний, в частности, является страховая группа Zurich Insurance Group и строительная компания Bilfinger.

"Государственный департамент проводил широкие консультации с правительствами иностранных государств через демарши, последовательную работу с послами и высокопоставленными в европейских столицах и встречи со странами-членами ЕС и другими соответствующими европейскими странами в феврале 2021", - говорится в докладе.

Государственный департамент считает, что "Северный поток-2" несет угрозу трансатлантической безопасности, делая Европу слишком зависимой от российских источников энергии.

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Газопровод "Северный поток-2" должен связать газотранспортные системы России и Германии, чтобы поставлять российский газ напрямую из РФ в ФРГ, в обход Украины и других восточноевропейских государств.