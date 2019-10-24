Европарламент согласился отсрочить Brexit

Brexit перенесли на 3 месяца. Фото: Reuters

Лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца.

Соответствующее решение приняли 24 октября, передает УНИАН.

"Отсрочка позволит Соединенному Королевству уточнить свою позицию, а Европейскому парламенту - должным образом выполнять свою роль", - подчеркнул глава Европарламента Давид Сассоли.

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Конференция председателей политических фракций направила председателю Европейского совета Дональду Туску письмо, в котором рекомендовал ему продолжить переговоры о Brexit до 31 января 2020 года.

22 октября британские парламентарии поддержали законопроект по выходу страны из ЕС. "За" проголосовало 329 депутатов, "против" - 299.