Европарламент призвал страны ЕС не признавать выборов в России

Заседание Европарламента в Страсбурге / Reuters

В проект отчета о будущей стратегии отношений ЕС с Россией, который Европарламент планирует утвердить в среду, 15 сентября, депутаты призывают Евросоюз быть готовым не признавать российский парламент Думу, если выборы туда 19 сентября признают сфальсифицированными.

"ЕС должен быть готов не признавать парламент России и рассмотреть вопрос об исключении России из международных организаций с парламентскими ассамблеями, в частности с ПАСЕ, если парламентские выборы в России признают мошенническими и такими, которые провели с нарушением демократических принципов и международного права", - говорится в документе. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на EU Reporter.

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"Люди в России должны иметь право выбора. Когда ключевые игроки оппозиции и противники российской правящей партии сидят в тюрьмах или под домашним арестом, выбора нет. Репрессии Кремля в отношении всех кандидатов от оппозиции, свободных СМИ или НПО подрывают легитимность и справедливость выборов. Следует освободить лидера оппозиции Алексея Навального, а также всех, кто поддерживал его во время мирных акций протеста", - говорится в заявлении.

В отчете говорится, что ЕС следует сотрудничать с Москвой по вопросам, представляющим общий интерес, таких как контроль над вооружениями, строительство мира, глобальная безопасность или изменение климата. Такое сотрудничество, однако, должно быть строго обусловлена ​​готовностью Кремля соблюдать права человека и международного законодательства. Результаты голосования за резолюцию будут известны 16 сентября.

Решение Европарламента не обязательны к исполнению, но есть рекомендации для стран ЕС.

Для вступления в Евросоюз Украине необязательно ждать 20 лет, как заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Депутаты Европарламента, члены неформальной группы друзей Украины, выразили поддержку европейским устремлениям Киева в письме на слова Кальюлайд,