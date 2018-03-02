Европарламент поддержал санкции против Польши

В ЕС недовольны Польшей. Фото: Getty Images

Депутаты Европарламента поддержали резолюцию, которая запускает процедуру санкции ЕС против Польши.

Об этом сообщает Onet.pl.

За документ проголосовали 422 депутата, еще 147 выступили против, 48 воздержались.

В Брюсселе считают, что Польша в последние годы приняла ряд законов, которые серьезно угрожают независимости трех ветвей власти, что также может повлиять и на политику ЕС.

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Страны-члены Евросоюза требуют от Польши действовать согласно статье 7 Маастрихтского соглашения, которая позволяет приостанавливать действие отдельных прав страны-нарушителя. Речь может идти о санкциях вплоть до лишения Варшавы голоса в Совете Европейского Союза.

29 января в Европарламенте приняли резолюцию, которая может ввести санкции против Польши. Ею предусмотрена возможность обращения в Совет ЕС с требованием включить превентивный механизм, предусмотренный пунктом 1 статьи 7 договора. Эти меры применяются, если в одной из стран Евросоюза возникает серьезный риск нарушения союзных ценностей, в частности, человеческого достоинства, свободы, равенства и верховенства права.