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среда, 08 декабря 2021 01:26

Европа поддержала США в противодействии России

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Европа поддержала США в противодействии России
Европейские лидеры поддержали позицию США относительно России. Фото: slovoidilo.ua

Лидеры европейских стран призвали Россию к деэскалации напряженности на украинской границе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Президент США Джо Байден рассказал о своем разговоре с Путиным президенту Франции Макрону, и.о. канцлера Германии Меркель, премьер-министру Италии Драги, а также премьер-министру Соединенного Королевства Джонсону.

"Лидеры отметили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также необходимость снизить напряженность и привлечь Россию к дипломатии. Они согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС относительно скоординированного и всестороннего подхода", — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Пресс-служба британского правительства подтвердила достигнутые договоренности.

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"Премьер-министр отметил, что Великобритания продолжит использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты, чтобы предотвратить любую агрессию России против Украины", — заверили, в частности, в британском правительстве.

Во время переговоров с Владимиром Путиным президент США Джо Байден сказал Путину, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Эти вопросы решают только члены Альянса и страны-кандидаты.

Вашингтон усилит своих союзников по НАТО в Восточной Европе, если Кремль решится на вторжение в Украину.

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