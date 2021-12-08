Европа поддержала США в противодействии России

Европейские лидеры поддержали позицию США относительно России. Фото: slovoidilo.ua

Лидеры европейских стран призвали Россию к деэскалации напряженности на украинской границе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Президент США Джо Байден рассказал о своем разговоре с Путиным президенту Франции Макрону, и.о. канцлера Германии Меркель, премьер-министру Италии Драги, а также премьер-министру Соединенного Королевства Джонсону.

"Лидеры отметили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также необходимость снизить напряженность и привлечь Россию к дипломатии. Они согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС относительно скоординированного и всестороннего подхода", — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Пресс-служба британского правительства подтвердила достигнутые договоренности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден не поддержал "хотелку" Путина относительно НАТО

"Премьер-министр отметил, что Великобритания продолжит использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты, чтобы предотвратить любую агрессию России против Украины", — заверили, в частности, в британском правительстве.

Во время переговоров с Владимиром Путиным президент США Джо Байден сказал Путину, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Эти вопросы решают только члены Альянса и страны-кандидаты. Вашингтон усилит своих союзников по НАТО в Восточной Европе, если Кремль решится на вторжение в Украину.