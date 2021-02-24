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четверг, 25 февраля 2021 07:00

Еврейский правый радикал расстрелял 29 молящихся мусульман

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Еврейский правый радикал расстрелял 29 молящихся мусульман
Израильские солдаты стоят у пятен крови на полу после стрельбы 25 февраля 1994-го / Flash90

25 февраля 1994-го еврейский прав радикал родом из США Барух Гольдштейн во время религиозного еврейского праздника Пурим и мусульманского месяца Рамадан, открыл огонь из автомата по палестинским мусульманам, которые собрались, чтобы помолиться в мечети Ибрагима в Хевроне, что на территории палестинского Западного берега реки Иордан. В результате нападения 29 человек погибли. Нескольким было по 12 лет. 125 были ранены. Стрелка схватили, обезоружили и забили до смерти выжившие.

Стрельба вызвала палестинские протесты на Западном берегу, и в течение следующих столкновений погибли еще 26 палестинцев и 120 получили ранения, а также 9 евреев. В то же время в результате терактов палестинцев внутри самого Израиля погибли еще 14 евреев.

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Гольдштейна широко осудили в Израиле и еврейская диаспора. Тогдашний премьер страны Ицхак Рабин назвал стрелка "дегенеративным убийцей", "позором сионизма и иудаизма". Движение "Ках", к которому принадлежал убийца, власти Израиля признала террористической организацией, и запретили. Однако некоторые еврейские поселенцы в Хевроне превозносили его как героя и рассматривали нападение как превентивный удар, а смерть, как акт мученичества.

Через 4 дня после стрельбы, в Нью-Йорке иммигрант ливанского происхождения Рашид Баз выстрелил в фургон с 15 ортодоксальными евреями-студентами, убив одного.

Израильский власть назначила комиссию по расследованию во главе с главой Верховного суда. Комиссия назвала резню "подлым актом убийства, в результате которого погибли невинные люди, которые склонились в молитве перед создателем". Среди ее выводов были такие, что Гольдштейн действовал в одиночку при планировании, никому не говорил о планах, правоохранители ничего не знали и не могли предотвратить теракт.

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Дата
25
февраля

Еврейский правый радикал расстрелял 29 молящихся мусульман

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