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понедельник, 18 января 2021 17:26

Этого боятся бункерные воры - Навальный призвал россиян устраивать протесты

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Этого боятся бункерные воры - Навальный призвал россиян устраивать протесты
Навальный обратился к гражданам России. Фото: Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный записал обращение из зала суда с призывами оказать сопротивление и выходить на протесты.

Видео появилось на YouTube-канале "Навальный LIVE".

"Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами прекрасно знаете. Выхода людей на улицы. Потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный", - прокомментировал политик.

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По словам Навального, россияне ежедневно теряют свое будущее и в течение 20 лет качество жизни в России все ухудшается.

"Я вас призываю: не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если захотим чего-то достичь, мы этого достигнем", - призвал он.

По словам руководителя региональных штабов политика Леонида Волкова, 23 января начнутся митинги по всей стране.

Российского оппозиционера Алексея Навального Химкинский городской суд арестовал до 15 февраля.

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