"Это означает, что я попаду в рай?" - Папа Римский снова поставил лайк эротической модели

Модель сайта с интимным контентом Марго Фокс получила в Instagram лайк от аккаунта Папы Римского.

Девушка рассказала об этом в Twitter. Ее пост заинтересовал издание LADbible.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полностью обнаженная украинка вызвала фурор экстравагантными снимками

На изображении, которое облюбовал Папа Римский, модель предстала в черном обтягивающем боди. Наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы Фокс.

"Если мое фото лайкнул Папа, это значит, что я попаду в рай?" - прокомментировала девушка в Twitter.

Марго не первая, кто получил лайк на пикантное фото от аккаунта Папы Римского. Ранее Ватикан выпустил заявление, что профиль в Instagram ведут несколько сотрудников. По этому поводу началось расследование. Но пока что результатов проверки никто не озвучил.

uhhh the pope liked my picture? pic.twitter.com/b4hOj2vYHO