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среда, 23 декабря 2020 17:13

"Это означает, что я попаду в рай?" - Папа Римский снова поставил лайк эротической модели

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&quot;Это означает, что я попаду в рай?&quot; - Папа Римский снова поставил лайк эротической модели
С аккаунта Папы Римского снова лайкнули фото модели. Фото: margot_foxx

Модель сайта с интимным контентом Марго Фокс получила в Instagram лайк от аккаунта Папы Римского.

Девушка рассказала об этом в Twitter. Ее пост заинтересовал издание LADbible.

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На изображении, которое облюбовал Папа Римский, модель предстала в черном обтягивающем боди. Наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы Фокс.

"Если мое фото лайкнул Папа, это значит, что я попаду в рай?" - прокомментировала девушка в Twitter.

Марго не первая, кто получил лайк на пикантное фото от аккаунта Папы Римского. Ранее Ватикан выпустил заявление, что профиль в Instagram ведут несколько сотрудников. По этому поводу началось расследование. Но пока что результатов проверки никто не озвучил.

Бразильская модель 27-летняя Наталья Гариботто получила лайк от официальной страницы Папы Римского 83-летнего Франциска в Instagram.

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