"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич

Для Александра Лукашенко наступил обратный отсчет до падения режима, говорит в интервью Gazeta.ua белорусский политик Алесь Михалевич.

Какая атмосфера царит между участниками акций?

За 10 дней (говорим 19 августа. - Gazeta.ua) менялась по крайней мере трижды. В первые дни после выборов полностью отключили интернет. Люди жили в информационном вакууме. Все привыкли к общению, новостям нон-стоп. Выросло поколение, которое не представляло другого. На четвертый день пробился интернет. Белорусов шокировали массовые избиения, пытки, смерти. Общество самооргназировалось против насилия - вышли на улицы и площади. Фактически весь Минск вышел. Люди почувствовали огромную солидарность. Нас не просто большинство, а критически много. Нас не просто большинство, а критически много Наступила эйфория. Пик был в воскресенье 17 августа, когда состоялся Марш свободы. По Беларуси суммарно вышли до полумиллиона. Очень много для страны с населением в 10 миллионов. В Минске вышло около 300 тысяч. На мгновение показалось, что этого достаточно, режим падет. Власть не разгонит такую массу людей. Возникла уверенность, что точно победим. С понедельника постепенное разочарование. Оказалось, массово собраться мало. Были завышенные ожидания. Лукашенко освистали на одном из крупнейших заводов Минска под крики "Убирайся!" Он ответил, что уйдет, когда убьют. Характерно - несмотря на грубость ОМОНа, протесты до сих пор ненасильственные. После всех акций в столице не осталось никакого мусора - никакой обертки из-под еды или брошенной бутылки. Для большинства белорусов силовое противостояние неприемлемо. Но нарастает внутренняя агрессия из-за несправедливого насилия. Люди видят зверства ОМОНа и милиции - пытки, изнасилования, убийства. Это не только протест против Лукашенко, а за ценности независимости, суверенности белорусской нации Белорусы наконец почувствовали себя нацией. Все происходит под бело-красно-белыми национальными флагами. Под лозунги "Жыве Беларусь!" Это не только протест против Лукашенко, а за ценности независимости, суверенности белорусской нации. Сначала массовые выходы были даже не против режима, а против насилия - вышли женщины в белом, с цветами и бело-красными шариками. Несколько десятков девушек превратились на следующий день в тысячи по стране. Начинали с лозунгов против насилия. Но все понимали, что речь идет о более широких акциях против режима. Знаем, приказы на разгон и пытки отдал сам Лукашенко. Автор: Сitydog.by Алесь Михалевич, 45 лет. Родился в Минске в семье ученых. Окончил Белорусский государственный университет. По специальности политолог-юрист. Стажировался в Варшавском и Оксфордском университетах. Работал юристом в Ассоциации инвалидов войны в Афганистане, Белорусском независимом профсоюзе. Член Европейской ассоциации адвокатов. В 2004-2008 годах - заместитель председателя оппозиционной партии «Белорусский народный фронт». В 2008 году выдвинулся на пост главы, предлагал реформы - исключен за публичную критику руководства. 2014-го восстановили в партии. 2010-го выдвинулся на пост президента как независимый кандидат. На утро после выборов, 20 декабря, доставили в СИЗО, где сидел до 19 февраля 2011 года. Amnesty International признала узником совести. Вышел на свободу и публично рассказал о пытках в СИЗО. Направил заявление в прокуратуру Беларуси и в ООН. Выехал в Украину, далее в Чехию, которая дала политическое убежище. 2015-го вернулся в Беларусь. Живет в Минске. Любит рок-музыку и историческую литературу. Играет в сквош и пинг-понг.

Нарастание агрессии в обществе может перерасти в жесткое противодействие силовикам?

Вполне возможно, если режим дальше будет грубым. Белорусы - партизаны. Открыто стенка на стенку не пойдут. Уже есть факты отдельных избиений милиционеров, силовиков. Автомобилисты не останавливаются по требованию ГАИ. Агрессия накапливается. Велика вероятность, что найдет выход.

Насколько реальной для участников выдается отставка Лукашенко?

Большинство понимает, Лукашенко не готов к диалогу. Уступки последних дней - вынужденные. Неприменение силы - результат выхода десятков тысяч. Милиционеры живут преимущественно рядом в обществе. Значительная часть из них не хотят грубо разгонять соседей. Для зверств и насилия остались только части ОМОНа, Служба безопасности президента, другие специальные силы. Лукашенко не может рассчитывать, что армия выполнит приказ воевать против народа. Ожидает, что люди пойдут на преступления ради его режима. Но они уже знают: скоро диктатора могут сбросить и преступников наказать. Лукашенко не может рассчитывать, что армия выполнит приказ воевать против народа

Что думают участники о применении российских спецназначенцев, возможный ввод войск или "зеленых человечков", насильственное втягивание Беларуси Россией в Союзное государство?

С первого дня акций тема России звучала. Есть постоянные информационные вбросы, что Москва вот-вот вмешается, что протесты выгодные внешним силам, чтобы дестабилизировать ситуацию, что Кремль захватит Беларусь. Даже мои друзья говорят, что Россия стягивает войска к границам, готовится напасть. Истерия, что Москва ждет случая, чтобы ввести войска, существует. Сам Лукашенко подогревает. Пугает, что Кремль поддерживает оппозицию. Разговоры об этом - во многом, часть общей игры Лукашенко и Москвы. Россияне имеют право перебросить под белорусскую границу хотя бы всю армию. Чтобы показать Лукашенко защитником отечества от потенциальной агрессии. Чтобы белорусы испугались и сказали: "Да пусть будет режим, лишь бы не российские танки на наших улицах". Не думаю, что Россия введет войска. Это не Крым, и не Донбасс. Очень мало белорусов будут встречать российские танки с цветами. Даже пророссийские, которые за Союзное государство и глубокую интеграцию, не хотят. Во-вторых, это России абсолютно невыгодно. В результате агрессии на Донбассе и аннексии Крыма потеряла Украину и получила ненависть украинцев на многие десятилетия. В Беларуси произойдет то же самое в случае нападения.

На что способен режим, чтобы сохранить власть?

Его становится все сложнее отождествлять с Лукашенко. Тот готов на все. Не имеет ограничений, моральной ответственности. Отдал приказы о насилии, репрессиях, пытках. Однако большинство номенклатуры живет в обществе. В частности, милиция. Не все хотят брать на себя преступления, выполнять такое. Режим понимает, что отдавать приказы, которые не выполняют, хуже, чем ничего не приказывать.

Что говорят участники о побеге Светланы Тихановской и ее изменение позиций - от призывов не участвовать в акциях до заявления о готовности стать национальным лидером?

Большинство белорусов прекрасно понимают, что Тихановская - функция. Выдвигалась как жена политзаключенного. Задача была, чтобы за нее массово проголосовали. Никто из моих знакомых не разочарован ее позицией. Все понимали, что видео с призывом сидеть дома записывались под давлением силовиков. Ее муж в заложниках, чем и шантажировали (популярный белорусский Youtube-блоггер Сергей Тихановский, автор и ведущий канала "Страна Для Жизнь", 7 мая объявил, что хочет быть кандидатом в президенты, 8 мая был арестован, и с тех пор сидит за решеткой. - Gazeta.ua). Никто не считал ее Жанной д'Арк, которая поведет бесстрашно к победе. Наши протесты уникальные, потому что без лидера, самоорганизующиеся. Без иллюзий, что сверху придет кто-то умный и скажет, что делать. Когда сотни тысяч в воскресенье были на площади в Минске, в разных частях выступали люди. Где-то с мегафонами, где-то без. Во многих местах никто не выступал. Участники сами организовали свое время. Понимали, что пришли показать свою значимость. На Западе и в Украине привыкли, что должен быть лидер. Поэтому завышают ожидания к Тихановской. У нашего общества таких ожиданий нет. Большинство голосовали, понимая, что она технический кандидат, который должен расчистить путь к честным и демократическим выборам. Переходной мостик к демократии. С этой задачей справилась.

Насколько сложно проводить акцию без лидера и единого штаба?

Не сложно. Общество привыкло к автономности, взаимопомощи. Само себя возглавило. Автор: Reuters Белорусы вышли на улицы Минска 16 августа. Протестуют против результатов президентских выборов, на которых Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Участники акций называют их сфальсифицированными.

Какова роль Координационного совета, в который вошли авторитетные белорусы, в частности, нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич?

Координационный совет нужен для переговоров. Чтобы Запад мог давить на режим. Чтобы Лукашенко пошел на диалог. Иначе скажет: "С кем говорить? С толпой на площади?"

Как участники воспринимают медленную реакцию Евросоюза?

Белорусы не ожидали ничего от него. Лучшее, что могли сделать ЕС и Россия - остаться в стороне. Так и произошло. Ожиданий от внешних сил у белорусов нет. Все, что нужно, делает народ - собирает миллионы долларов среди своих и в диаспоре на лечения, выплаты штрафов и поддержку пострадавших. Создал фонд поддержки бастующих, которых могут уволить с работы. Участие в таких проектах ЕС было б не лишним. Все закрыли с нами границы, потому что не ввели карантин. В этом смысле, белорусы благодарны Украине как единственному соседу, который позволил въезд. Все, что нужно, делает народ - собирает миллионы долларов среди своих и в диаспоре для лечения, выплаты штрафов и поддержку пострадавших. Создал фонд поддержки бастующих

В чем слабое место Лукашенко?

Режим хрупкий, слабеет. Все знают, король - голый. За Лукашенко меньшинство. Даже комиссии, которые фальсифицировали выборы, больше не будут этого делать из-за остракизма общества. Единство общества для Лукашенко, который привык все контролировать, - мощный удар.

Как в ближайшее время будет развиваться ситуация?

Безусловным успехом может быть только уход Лукашенко. Не работают сотни заводов. Рабочие приходят к руководству без экономических требований - освобождение политзаключенных, отставка диктатора. Успехом будет, если он уйдет, проведут честные президентские, парламентские и другие выборы.

Насколько вероятен успех протестов?

Вероятен. Начался обратный отсчет для Лукашенко. У него нет возможности удержаться. Не представляю, как в нынешней ситуации можно консолидировать власть, вернуть статус-кво. Если бы не победа украинской революции 2014 года, не свержение режима Януковича, протестов в Беларуси сейчас бы не было. Украина для нас - пример успешной революции.

В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты. Люди считают результаты президентских выборов сфальсифицированными. Александр Лукашенко получил 80% голосов, по данным Центральной избирательной комиссии. Его главная конкурентка Светлана Тихановскяа - 10%.