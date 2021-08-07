"Это библейская катастрофа" - в Греции эвакуируют тысячи людей

Тысячи туристов и местных жителей эвакуируют в разных регионах Греции за лесных пожаров.

Сильная жара за последние 30 лет прозвела к возникновению 154 очагов возгорания, пишет греческое издание Ekathimerini.

Фото: Reuters

Вследствие пожара, угрожающего важном национальном парке Афин, погиб один пожарный -доброволець, а по меньшей мере 20 человек получили ранения. От огненной стихии тысячи людей бегут сушей и морем.

Сначала анмальна жара - до 45 ° С и превратила Грецию в "пороховую бочку", а затем в пятницу, когда температура снизилась, поднялся сильный ветер. Меняя направление, он гонит пламя в разные стороны, угрожая все новым населенным пунктам, хозяйствам и предприятиям.

"В апокалиптических сценах ночью и в субботу паромы эвакуировали 1153 человека из приморского села и пляжей на Евии, острове суровых лесистых гор, популярных среди отдыхающих и туристов, после того, как пламя от массивной пожара, горела на днях, отрезало все другие способы побега. Люди передавали на руках младенцев и выносили пожилых людей на стульях, когда они садились на небольшие паромы в безопасное место", - сообщает издание.

Автор: Reuters Греки наживают масштабные пожары, охватившие страну, библейской катастрофой

Приказы об эвакуации сел и микрорайонов были постоянными, их присылали с помощью push-сообщений на мобильные телефоны в пострадавших районах, тогда как полиция и пожарные шли от двери к двери, призывая людей выходить из дома на пути пожара.

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Еще один сильный огонь горел в южном регионе Пелопоннеса - Мане. Заместитель мэра Восточной Мани Элени Дракулакова сказала в комментарии государственному телеканалу ERT, что 70% территории региона уничтожено.

"Это библейская катастрофа. Мы говорим о трех четверти муниципалитета", - сказал Дракулаков, прося о большей поддержке со стороны капельных самолетов.

Греческое правительство обратилось за помощью через систему экстренной поддержке Европейского Союза. Пожарные и самолеты прибыли из Франции, Украины, Кипра, Хорватии, Швеции и Израиля, ожидается, что в субботу прибудет еще больше из Румынии и Швейцарии.

6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. Сотня спасателей ДСНС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев" и вчерашнего дня находятся в Греции. Они поняли объем работы и полностью к ней готовы.