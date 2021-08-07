"Это библейская катастрофа" - в Греции эвакуируют тысячи людей

Тысячи туристов и местных жителей эвакуируют в разных регионах Греции за лесных пожаров.
Сильная жара за последние 30 лет прозвела к возникновению 154 очагов возгорания, пишет греческое издание Ekathimerini.
Вследствие пожара, угрожающего важном национальном парке Афин, погиб один пожарный -доброволець, а по меньшей мере 20 человек получили ранения. От огненной стихии тысячи людей бегут сушей и морем.
Сначала анмальна жара - до 45 ° С и превратила Грецию в "пороховую бочку", а затем в пятницу, когда температура снизилась, поднялся сильный ветер. Меняя направление, он гонит пламя в разные стороны, угрожая все новым населенным пунктам, хозяйствам и предприятиям.
"В апокалиптических сценах ночью и в субботу паромы эвакуировали 1153 человека из приморского села и пляжей на Евии, острове суровых лесистых гор, популярных среди отдыхающих и туристов, после того, как пламя от массивной пожара, горела на днях, отрезало все другие способы побега. Люди передавали на руках младенцев и выносили пожилых людей на стульях, когда они садились на небольшие паромы в безопасное место", - сообщает издание.
Приказы об эвакуации сел и микрорайонов были постоянными, их присылали с помощью push-сообщений на мобильные телефоны в пострадавших районах, тогда как полиция и пожарные шли от двери к двери, призывая людей выходить из дома на пути пожара.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настоящий ад: в Греции бушуют сокрушительные пожары
Еще один сильный огонь горел в южном регионе Пелопоннеса - Мане. Заместитель мэра Восточной Мани Элени Дракулакова сказала в комментарии государственному телеканалу ERT, что 70% территории региона уничтожено.
"Это библейская катастрофа. Мы говорим о трех четверти муниципалитета", - сказал Дракулаков, прося о большей поддержке со стороны капельных самолетов.
Греческое правительство обратилось за помощью через систему экстренной поддержке Европейского Союза. Пожарные и самолеты прибыли из Франции, Украины, Кипра, Хорватии, Швеции и Израиля, ожидается, что в субботу прибудет еще больше из Румынии и Швейцарии.
6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. Сотня спасателей ДСНС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев" и вчерашнего дня находятся в Греции. Они поняли объем работы и полностью к ней готовы.
Комментарии