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суббота, 07 августа 2021 16:14

"Это библейская катастрофа" - в Греции эвакуируют тысячи людей
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Тысячи туристов и местных жителей эвакуируют в разных регионах Греции за лесных пожаров.

Сильная жара за последние 30 лет прозвела к возникновению 154 очагов возгорания, пишет греческое издание Ekathimerini.

Греки наживают масштабные пожары, охватившие страну, библейской катастрофой
Фото: Reuters
Греки наживают масштабные пожары, охватившие страну, библейской катастрофой
Греки наживают масштабные пожары, охватившие страну, библейской катастрофой
Греки наживают масштабные пожары, охватившие страну, библейской катастрофой
Греки наживают масштабные пожары, охватившие страну, библейской катастрофой

Вследствие пожара, угрожающего важном национальном парке Афин, погиб один пожарный -доброволець, а по меньшей мере 20 человек получили ранения. От огненной стихии тысячи людей бегут сушей и морем.

Сначала анмальна жара - до 45 ° С и превратила Грецию в "пороховую бочку", а затем в пятницу, когда температура снизилась, поднялся сильный ветер. Меняя направление, он гонит пламя в разные стороны, угрожая все новым населенным пунктам, хозяйствам и предприятиям.

"В апокалиптических сценах ночью и в субботу паромы эвакуировали 1153 человека из приморского села и пляжей на Евии, острове суровых лесистых гор, популярных среди отдыхающих и туристов, после того, как пламя от массивной пожара, горела на днях, отрезало все другие способы побега. Люди передавали на руках младенцев и выносили пожилых людей на стульях, когда они садились на небольшие паромы в безопасное место", - сообщает издание.

Автор: Reuters
  Греки наживают масштабные пожары, охватившие страну, библейской катастрофой
Греки наживают масштабные пожары, охватившие страну, библейской катастрофой

Приказы об эвакуации сел и микрорайонов были постоянными, их присылали с помощью push-сообщений на мобильные телефоны в пострадавших районах, тогда как полиция и пожарные шли от двери к двери, призывая людей выходить из дома на пути пожара.

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Еще один сильный огонь горел в южном регионе Пелопоннеса - Мане. Заместитель мэра Восточной Мани Элени Дракулакова сказала в комментарии государственному телеканалу ERT, что 70% территории региона уничтожено.

"Это библейская катастрофа. Мы говорим о трех четверти муниципалитета", - сказал Дракулаков, прося о большей поддержке со стороны капельных самолетов.

Греческое правительство обратилось за помощью через систему экстренной поддержке Европейского Союза. Пожарные и самолеты прибыли из Франции, Украины, Кипра, Хорватии, Швеции и Израиля, ожидается, что в субботу прибудет еще больше из Румынии и Швейцарии.

6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. Сотня спасателей ДСНС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев" и вчерашнего дня находятся в Греции. Они поняли объем работы и полностью к ней готовы.

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Дата
07
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