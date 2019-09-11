Эстонский министр хочет отменить безвиз для украинцев

Безвиз предлагает отменить Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме. Фото с открытых источников.

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию.

По словам Хельме, представить парламенту соответствующие законодательные инициативы он намерен уже этой осенью, передает "Европейская правда".

Он добавил, что лидеры EKRE заранее предполагали - только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет "троянским конем".

"Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда не столько украинцы, как русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус. Этот миграционное давление с востока на нас очень сильное, и он продолжает усиливаться", - подчеркнул Хельме.

Он подчеркнул, что полностью отменить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

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Отменить право безвизового режима для граждан Украины невозможно. И это не в интересах Эстонии, возразил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз", - пояснил он.

Вицеголова комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон считает, что правительство Юри Ратас шаг за шагом меняет курс внешней политики Эстонии.

"Даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы. Теперь это сделал член правительства Эстонии", - Михкельсон прокомментировал инициативу министра внутренних дел Эстонии.

"От системы безвизовых отношений Эстония всегда больше выигрывает, чем теряет. Украина не является проблемой незаконной иммиграции. Не будем забывать, что Украина и за нас борется против российской агрессии. За последние 24 часа на фронте были ранены шесть украинских солдат", - добавил Михкельсон.

Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить.