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среда, 20 ноября 2019 12:00

Эстония заявила о российской аннексии своих земель

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Эстония заявила о российской аннексии своих земель
Россия аннексировала 5% территории Эстонии. Фото: s.err.ee

Россия аннексировала почти 5% территории Эстонии.

Об этом написал спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пиллуаас на странице Facebook.

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма. Эстония не имеет территориальных претензий к России, но хочет, чтобы вернулись "наши" территории ", - написал Пиллуаас.

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Таким образом он выразил свое возмущение на интервью директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, опубликованное в понедельник на сайте РИА "Новости" .Беляев несколько раз назвал "недействительным" Тартуский мирный договор 1920 года.

"Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности", - написал Хенн Пиллуаас.

Согласно Тартускому мирному договору 1920 года, заключенным РСФСР и независимой Эстонией, в Эстонию отходит часть территорий, которая ныне в составе России. Это части Кингиссепського и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край. Эстония не ратифицирует российско-эстонский пограничный договор, поскольку значительная часть политических сил пытается вернуться к границе, проведенной по Тартускому договору. Россия официально считает этот договор недействительным.

Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% ее территории. Однако РФ не планирует ни возвращать земли, ни возмещать убытки или обсуждать этот вопрос.Эстония готова ждать решения территориального спора так же терпеливо, как Япония ждет решения вопроса о Курильских островах.

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Дата
20
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