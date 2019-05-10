Эстония выставила территориальные претензии к России

В октябре 2018 Эстония оценила убытки от советской оккупации в 1,2 миллиарда евро. Фото: upload.wikimedia.org

Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% ее территории.

Однако РФ не планирует ни возвращать земли, ни возмещать убытки или обсуждать этот вопрос, заявил министр внутренних дел Эстонии и лидер Консервативной народной партии Март Хельме.

Март Хельме добавил, что Эстония готова ждать решения территориального спора так же терпеливо, как Япония ждет решения вопроса о Курильских островах. Ведь Япония уже более полувека пытается вернуть захваченные Россией острова.

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Какие территории подразумевает эстонский министр, он не уточнил. Российские СМИ утверждают, что Хельме мог иметь в виду российские город Ивангород и часть Печорского района - сейчас это части Псковской и Ленинградской областей РФ.

В эстонском городе Тарту Советская Россия и Эстония подписали мирный договор 1920-го. Тогда закончилась Эстонская война за независимость. Договор получил название "Тартуский мир". Согласно договору, Россия признавала независимость Эстонии, отдавала ей все эстонские поселения, в том числе город Нарву, волость Козе (сейчас - часть Ленинградской области РФ) и Печорский край (сейчас - часть Псковской области РФ).

Россия отказывалась от собственности Российского государства, которое было в Эстонии, обязывалась вернуть эвакуированное из Эстонии имущество и уступала Эстонии 15 млн золотых рублей. Между государствами установили дипломатические отношения. В октябре 2018-го Эстония оценила убытки от советской оккупации в 1,2 млрд евро.

Согласно позиции российских властей, Тартуский мирный договор потерял силу после вступления Эстонии в состав Советского Союза, поэтому любые ссылки на этот документ Москва рассматривает как попытки высунуть России территориальные претензии.

Министр внутренних дел Эстонии отметил, что страна не будет вступать в вооруженное противостояние с Россией, а будет решать вопрос чисто дипломатическим путем.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Япония не собирается налаживать отношения с РФ, пока та не вернет ей Курильские острова. Среди них присвоенные после Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.