Эстония выставила территориальные претензии к России

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1341
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 4223
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 963
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2448
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3258
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5607
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1890
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2052
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3303
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5492
Фото
Все фото
5
4
3
28
19
Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
В Турции выпал снег
В Турции выпал снег
Систему укрытий Гитлера начали реставрировать
Систему укрытий Гитлера начали реставрировать
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Видео
Все видео
Американцы провели запуск баллистической ракеты
Американцы провели запуск баллистической ракеты
Путин окрестил Киев российской столицей
Путин окрестил Киев российской столицей
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Катастрофа в Шереметьево: показали видео спасения пилота
Катастрофа в Шереметьево: показали видео спасения пилота
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 2997
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1269
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1386
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3213
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3330
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 567
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
пятница, 10 мая 2019 11:14

Эстония выставила территориальные претензии к России

  Комментировать
Эстония выставила территориальные претензии к России
В октябре 2018 Эстония оценила убытки от советской оккупации в 1,2 миллиарда евро. Фото: upload.wikimedia.org

Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% ее территории.

Однако РФ не планирует ни возвращать земли, ни возмещать убытки или обсуждать этот вопрос, заявил министр внутренних дел Эстонии и лидер Консервативной народной партии Март Хельме.

Март Хельме добавил, что Эстония готова ждать решения территориального спора так же терпеливо, как Япония ждет решения вопроса о Курильских островах. Ведь Япония уже более полувека пытается вернуть захваченные Россией острова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европе предложили неожиданный план по Донбассу

Какие территории подразумевает эстонский министр, он не уточнил. Российские СМИ утверждают, что Хельме мог иметь в виду российские город Ивангород и часть Печорского района - сейчас это части Псковской и Ленинградской областей РФ.

В эстонском городе Тарту Советская Россия и Эстония подписали мирный договор 1920-го. Тогда закончилась Эстонская война за независимость. Договор получил название "Тартуский мир". Согласно договору, Россия признавала независимость Эстонии, отдавала ей все эстонские поселения, в том числе город Нарву, волость Козе (сейчас - часть Ленинградской области РФ) и Печорский край (сейчас - часть Псковской области РФ).

Россия отказывалась от собственности Российского государства, которое было в Эстонии, обязывалась вернуть эвакуированное из Эстонии имущество и уступала Эстонии 15 млн золотых рублей. Между государствами установили дипломатические отношения. В октябре 2018-го Эстония оценила убытки от советской оккупации в 1,2 млрд евро.

Согласно позиции российских властей, Тартуский мирный договор потерял силу после вступления Эстонии в состав Советского Союза, поэтому любые ссылки на этот документ Москва рассматривает как попытки высунуть России территориальные претензии.

Министр внутренних дел Эстонии отметил, что страна не будет вступать в вооруженное противостояние с Россией, а будет решать вопрос чисто дипломатическим путем.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Япония не собирается налаживать отношения с РФ, пока та не вернет ей Курильские острова. Среди них присвоенные после Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эстония выставила территориальные претензии к России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 3 Просмотров: 243997
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 133181
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 27724
Тина Кароль озадачила фанов новым фото
Тина Кароль озадачила фанов новым фото Просмотров: 15553
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
28
 Просмотров: 13825
Мир
Окрестности Нотр-Дама "нафаршированы" свинцом
Окрестности Нотр-Дама "нафаршированы" свинцом Просмотров: 207
Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
5
 Просмотров: 342
Показали фото новой купюры с ошибкой
Показали фото новой купюры с ошибкой Просмотров: 603
Юрист Трампа попросил о встрече с Зеленским
Юрист Трампа попросил о встрече с Зеленским 1 Просмотров: 846
Елизавета II готовится к смерти
Елизавета II готовится к смерти Просмотров: 1188
Больше всего комментируют
5
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
4
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
3
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
3
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Голосов: 75
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua