Эстония отказалась подписывать договор с Россией о границах

Подписан договор в 2014 году, но еще не ратифицирован сторонами. Фото: riigikogu

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией.

Об этом заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пиллуаас, пишет агентство ERR.

Он добавил, что Эстония не пойдет на этот шаг, даже в случае, если в одностороннем порядке это сделает РФ.

"Несомненно, нам не следует его ратифицировать", - сказал Пиллуаас.

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Он говорит, что ратификация нового договора приведет потери положений подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора.

Согласно ему ряд территорий нынешней РФ закрепили за независимой Эстонией.

Ранее Пиллуаас заявлял, что Россия аннексировала 5% территории Эстонии.