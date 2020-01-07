Эстония отказалась подписывать договор с Россией о границах

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией.
Об этом заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пиллуаас, пишет агентство ERR.
Он добавил, что Эстония не пойдет на этот шаг, даже в случае, если в одностороннем порядке это сделает РФ.
"Несомненно, нам не следует его ратифицировать", - сказал Пиллуаас.
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Он говорит, что ратификация нового договора приведет потери положений подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора.
Согласно ему ряд территорий нынешней РФ закрепили за независимой Эстонией.
Ранее Пиллуаас заявлял, что Россия аннексировала 5% территории Эстонии.
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