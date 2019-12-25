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среда, 25 декабря 2019 15:01

Эстонцы осудили запуск поезда между РФ и Крымом
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на запуск железнодорожного сообщения между РФ и Крымом по мосту через Керченский пролив.

В Эстонии это назвали "еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", пишет в Twitter политик.

В Эстонии это назвали "еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющий Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России с целью еще большей изоляции Крыма", - заявил Урмас Рейнсалу.

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23 декабря оккупанты открыли запуск первых поездов по Крымскому мосту.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд с Москвы до Симферополя, время в пути которого займет 33 часа.

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25
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