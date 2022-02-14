Есть причина, которая делает невозможным вторжение России в Украину 16 февраля - CNN

Российская Федерация вероятнее всего не сможет реализовать сценарий нового вторжения в Украину 16 февраля из-за погодных условий.

В этот день прогнозируют теплую погоду, что приведет к бездорожью, пишет американское издание CNN.

Отмечается, что из-за грязи российская техника не сможет развить возможное наступление на Украину. В то же время, журналисты отметили, что у России все равно есть возможности для атаки - авиация и дальнобойная артиллерия.

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Ряд Западных СМИ ранее сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам сообщил и президент США Джо Байден.

По его данным, такое решение принял российский президент Владимир Путин, а атака якобы стартует с воздушных ударов. А информационное агентство Bloomberg назвало датой вторжения 15 февраля - на основании слов анонимных источников из Белого дома.