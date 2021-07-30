"Если надо - немедленно разместим" - Лукашенко о российских военных базах

Лукашенко может позволить ввести российские войска, но утверждает, что не будет этого делать. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может позволить разместить российские военные базы на территории страны.

"Они нас критикуют, мол, Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Но мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Почему претензии к нам? Никогда на уровне президентов вопрос о размещения российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет необходимости при современных вооружениях. Если нужно будет для безопасности Беларуси и России разместить вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены немедленно", - сказал он, передает "Белта".

Лукашенко сказал, что сейчас в этом нет необходимости.

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"У нас крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы. Кроме "территориальных" мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тыс. человек поставить под ружье. А это уже - сила. Если будет мало, введем сюда все вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", - сказал он.

Александр Лукашенко получит от Москвы новую кредитную поддержку. Это стало известно после переговоров белорусского диктатора и президента РФ Владимира Путина, которые состоялись в Санкт-Петербурге.