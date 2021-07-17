Голливудский актер Эштон Катчер вернул билет на полет в космос.
Его это уговорила сделать жена Мила Кунис, сообщает "Голос Америки".
Он имел билет на полет от компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.
"Когда я женился и у нас появились дети, моя жена фактически убедила меня, что это неправильное решение для семьи - лететь в космос, когда у нас есть маленькие дети, поэтому я продал свой билет обратно Virgin Galactic", - заявил Катчер.
Он добавил, что совершит полет со временем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брэнсон прокомментировал свой полет в космос
Катчер купил билет в марте 2012 года более чем за $ 200 тыс.
Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск зарезервировал место на космолета Space Ship Two Unity от компании миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Маск забронировал билет на суборбитальный полет и внес депозит в $ 10 тыс. Когда состоится полет, неизвестно.
Комментарии