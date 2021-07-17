Мила Кунис уговорила Эштона Катчера не лететь в космос. Фото: Reuters

Голливудский актер Эштон Катчер вернул билет на полет в космос.

Его это уговорила сделать жена Мила Кунис, сообщает "Голос Америки".

Он имел билет на полет от компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.

"Когда я женился и у нас появились дети, моя жена фактически убедила меня, что это неправильное решение для семьи - лететь в космос, когда у нас есть маленькие дети, поэтому я продал свой билет обратно Virgin Galactic", - заявил Катчер.

Он добавил, что совершит полет со временем.

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Катчер купил билет в марте 2012 года более чем за $ 200 тыс.

Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск зарезервировал место на космолета Space Ship Two Unity от компании миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Маск забронировал билет на суборбитальный полет и внес депозит в $ 10 тыс. Когда состоится полет, неизвестно.





