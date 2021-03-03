Еще одну вакцину от Cоvid могут принять 11 марта

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) планирует дать окончательную оценку заявки компании Janssen-Cilag International N.V. (Входит в состав Johnson&Johnson) на применение ее Covid-вакцины.

Завершить оценку заявки планируется на внеочередном заседании комитета EMA лекарственных средств для людей (CHMP), намеченном на 11 марта. Такая информация обнародована на сайте EMA.

Ожидается, что эксперты дадут "зеленый свет" на применение этой вакцины в ЕС. Формально потом должна еще дать согласие Еврокомиссия - это может произойти в тот же день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К ноябрю все украинцы могут иметь доступ к вакцине - МОЗ

Заявка на использование вакцины Johnson&Johnson - четвертая, поданная в ЕМА.

Ранее разрешение в ЕС получили препараты от BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Теперь эти вакцины используются в Евросоюзе для массовой прививки против коронавируса.

В минувшую субботу Covid-вакцину Johnson & Johnson был одобрен для использования в США.