Еще одна страна продлила карантин

Греческое правительство продолжило карантин Фото: slovoidilo.ua

Греческое правительство продолжило и усилило до 11 января карантин из-за пандемией коронавируса.

Запрещены все виды деятельности и услуг, которые были разрешены к Рождеству.

В частности, прекратят работу церкви, книжные магазины, парикмахерские и салоны красоты, станции технического осмотра авто. Будут закрыты школы. Кроме того, ограничения распространяются на охоту и рыбалку, сообщает портал Ekathimerini.

Также власти предупредили о возвращении комендантского часа, она продлится с 21:00 до 5 утра в течение одной недели.

После 11 января ограничения пересмотрят, вероятно, откроются школы.

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