Еще одна страна признала украинские Covid-свидетельства

Северная Македония признала украинские свидетельства о ковид-вакцинации. Фото: РБК

Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Європейская правда.

"Северная Македония официально признала украинские свидетельства о ковид-вакцинации. Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины", - отметил Кулеба.

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С 1 сентября 2021 при въезде и выезде с территории Северной Македонии необходимо наличие одного из следующих документов: справки (сертификата) о проведенной иммунизации (вакцинации) от коронавируса; справки (сертификата) о перенесенном заболевании на коронавирус в течение последних 45 дней, начиная со дня выздоровления; отрицательного результата PCR-теста на коронавирус, полученного за 72 часа до въезда на территорию Северной Македонии; или отрицательного результата экспресс-теста на антиген, полученного за 48 часов до въезда в Северную Македонию.

Наличие указанных документов не требуется для лиц в возрасте до 18 лет.

Украинские сертификаты о вакцинации против коронавируса согласились признать Венгрия, Греция, Молдова и Турция. Правительство планирует расширить географию признания Covid-сертификатов в ближайшее время.