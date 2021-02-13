Еще одна страна подтвердила передачу коронавируса от норок человеку

На норковых фермах страны начались ветеринарные проверки. Фото: Reuters

В Польше зафиксировали случаи передачи коронавируса от норок человеку.

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства страны.

"Вирус, который обнаружили у норок, может передаваться человеку и наоборот", - сказано в сообщении.

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Известно, что в конце января на ферме в Поморском воеводстве зарегистрировали первый в Польше случай заражения Covid-19 у норок - в 4 из 20 особей. После этого на всех норковых фермах начались ветеринарные проверки.

На двух норковых фермах на севере Греции обнаружили коронавирус. Штамм вируса, обнаруженный у животных - такой же, что был обнаружен у людей.