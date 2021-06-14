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понедельник, 14 июня 2021 12:11

Еще одна страна подтвердила опасный побочный эффект после прививки вакциной Pfizer

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Еще одна страна подтвердила опасный побочный эффект после прививки вакциной Pfizer
Прививка вакциной Pfizer может вызвать миокардит. Фото: avicenna.org

В Японии у семи граждан обнаружили побочный эффект после прививки против коронавируса вакциной производства Pfizer - воспаление сердечной мышцы.

Об этом сообщил NHK со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

По состоянию на 30 мая в Японии 9,76 млн граждан вакцинировались препаратом Pfizer. У семи человек от 20 до 69 лет диагностировали воспаление сердечной мышцы - миокардит. У шести из них симптомы появились после второй дозы прививки.

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Минздрав Японии заявил, что серьезных опасений по поводу безопасности, которые могут повлиять на программу вакцинации, нет.

Однако в ведомстве продолжат сбор данных о побочных эффектах как внутри страны, так и за рубежом.

Израильские врачи выяснили, что вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer может вызвать воспаление сердечной мышцы - миокардит. Специалисты предупредили о связи между получением второй дозы вакцины и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет. Однако такие случаи немногочисленны.

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