Еще одна страна пересекла отметку в один миллион инфицированных коронавирусом

Мексика преодолела отметку в один миллион инфицированных коронавируса.
Она стала стала 11-й такой страной, следует из данных Университета Джонса Хопкинса состоянию на 15 ноября, передает "Корреспондент".
Мексика занимает четвертое место в мире по количеству смертей от Covid-19. Там умерли 98,2 тыс. инфицированных.
Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум отменила разрешение работы барам и ночным клубам. С 14 ноября эти заведения приостановили работу как минимум на 2 недели.
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В Мехико действует система чек-инов. Посетители заведений должны регистрировать свой номер телефона с помощью QR-кода. Если позже выяснится, что кто-то заразился коронавирусом, другим людям придет СМС-сообщение.
Десять человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы в Румынии. В отделении находились пациенты с новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Еще семь человек получили критические ранения.
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