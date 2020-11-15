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воскресенье, 15 ноября 2020 13:29

Еще одна страна пересекла отметку в один миллион инфицированных коронавирусом

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Еще одна страна пересекла отметку в один миллион инфицированных коронавирусом
В Мексике произошла вспышка коронавируса. Фото: Reuters

Мексика преодолела отметку в один миллион инфицированных коронавируса.

Она стала стала 11-й такой страной, следует из данных Университета Джонса Хопкинса состоянию на 15 ноября, передает "Корреспондент".

Мексика занимает четвертое место в мире по количеству смертей от Covid-19. Там умерли 98,2 тыс. инфицированных.

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум отменила разрешение работы барам и ночным клубам. С 14 ноября эти заведения приостановили работу как минимум на 2 недели.

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В Мехико действует система чек-инов. Посетители заведений должны регистрировать свой номер телефона с помощью QR-кода. Если позже выяснится, что кто-то заразился коронавирусом, другим людям придет СМС-сообщение.

Десять человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы в Румынии. В отделении находились пациенты с новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Еще семь человек получили критические ранения.

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Дата
15
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