Еще одна страна отменила все карантинные ограничения

Туристам не придется соблюдать карантин или делать ПЦР-тесты. Фото: pixabay.com

Швейцария с сегодняшнего дня ослабила карантин. Отменили требование ношения масок и соблюдения дистанции во время культурных, спортивных мероприятий.

В перечень послаблений входит: отмена требования работы дома, ограничение количества людей, которые могут сидеть за одним столом в помещении.

С сегодняшнего дня разрешаются массовые мероприятия, на которых могут присутствовать 10 тыс. человек. При условии, что участники вакцинированы и имеют COVID-сертификаты или получили отрицательный тест на коронавирус. На мероприятиях, где присутствуют менее тысячи человек, сертификатов не будут требовать, пишет УНН.

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Студенты вернутся к очному обучению. Правительство упростило въезд в Швейцарию, в том числе из стран, не входящих в Евросоюз. Туристам не придется соблюдать карантин или делать ПЦР-тесты.

На следующей неделе в Швейцарии планируют начать вакцинацию граждан от 12 до 15 лет.

В Украине уменьшилось количество выявленных новых больных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки обнаружили 756 случаев, тогда как днем ​​ранее этот показатель составлял 876. Статистику опубликовало Министерство здравоохранения. Больше всего больных обнаружили в Киеве - 205. В Киевской области зарегистрировали 54 случая инфицирования, Харьковской - 44, Сумской - 40, Львовской - 33.