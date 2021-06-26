Еще одна страна отменила все карантинные ограничения

 
Ексклюзивы
1/5
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 666
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 3241
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 423
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 351
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 603
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 774
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 432
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 387
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 1035
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
4
4
11
7
Под завалами многоэтажки нашли четверо погибших: еще 159 пропали без вести
Под завалами многоэтажки нашли четверо погибших: еще 159 пропали без вести
Под обломками разрушенной многоэтажки ищут почти сотню человек
Под обломками разрушенной многоэтажки ищут почти сотню человек
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
&quot;Клубничная&quot; луна: показали впечатляющие фото последнего суперлуния года
"Клубничная" луна: показали впечатляющие фото последнего суперлуния года
По стране пронесся смертоносный торнадо: фото и видео
По стране пронесся смертоносный торнадо: фото и видео
Видео
Все видео
Появилось видео обвала многоэтажки, где под обломками находятся десятки людей
Появилось видео обвала многоэтажки, где под обломками находятся десятки людей
На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
Более 300 морских львов захватили побережье
Более 300 морских львов захватили побережье
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Слон ночью вломился к женщине на кухню: момент попал на видео
Слон ночью вломился к женщине на кухню: момент попал на видео
Интервью
1/5
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2 Просмотров: 234
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 396
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 981
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 864
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 198
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 549
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
суббота, 26 июня 2021 12:05

Еще одна страна отменила все карантинные ограничения

  Комментировать
Еще одна страна отменила все карантинные ограничения
Туристам не придется соблюдать карантин или делать ПЦР-тесты. Фото: pixabay.com

Швейцария с сегодняшнего дня ослабила карантин. Отменили требование ношения масок и соблюдения дистанции во время культурных, спортивных мероприятий.

В перечень послаблений входит: отмена требования работы дома, ограничение количества людей, которые могут сидеть за одним столом в помещении.

С сегодняшнего дня разрешаются массовые мероприятия, на которых могут присутствовать 10 тыс. человек. При условии, что участники вакцинированы и имеют COVID-сертификаты или получили отрицательный тест на коронавирус. На мероприятиях, где присутствуют менее тысячи человек, сертификатов не будут требовать, пишет УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе

Студенты вернутся к очному обучению. Правительство упростило въезд в Швейцарию, в том числе из стран, не входящих в Евросоюз. Туристам не придется соблюдать карантин или делать ПЦР-тесты.

На следующей неделе в Швейцарии планируют начать вакцинацию граждан от 12 до 15 лет.

В Украине уменьшилось количество выявленных новых больных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки обнаружили 756 случаев, тогда как днем ​​ранее этот показатель составлял 876.

Статистику опубликовало Министерство здравоохранения.

Больше всего больных обнаружили в Киеве - 205. В Киевской области зарегистрировали 54 случая инфицирования, Харьковской - 44, Сумской - 40, Львовской - 33.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Еще одна страна отменила все карантинные ограничения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира

Первый в истории украинец стал чемпионом мира по профессиональному боксу

Насиловал, душил и ударил 40 раз ножом: 6-летняя девочка умерла страшной смертью

Восстание узников подавили танками

Королевство заставили уступить территорию

17-летней выпускнице школы проткнули сердце

"А мне по*..й, что ты большой, я пожизненно неприкасаемый" - судья расстрелял посетителя кафе

Самое читаемое
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 10359
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 9360
&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 4 Просмотров: 9054
&quot;Горький Лук&quot; и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
"Горький Лук" и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
 Просмотров: 7686
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
 2 Просмотров: 3528
Мир
США и Германия планируют помочь Украине из-за "Северного потока-2"
США и Германия планируют помочь Украине из-за "Северного потока-2" Просмотров: 261
Блинкен и Макрон обсудили российско-украинские отношения
Блинкен и Макрон обсудили российско-украинские отношения Просмотров: 126
Объявили приговор полицейскому, который задушил Джорджа Флойда
Объявили приговор полицейскому, который задушил Джорджа Флойда Просмотров: 522
Первая страна Европы полностью снимает все карантинные ограничения
Первая страна Европы полностью снимает все карантинные ограничения Просмотров: 324
Меркель расстроилась, что в Европе не поддержали идею совместного саммита с Путиным
Меркель расстроилась, что в Европе не поддержали идею совместного саммита с Путиным Просмотров: 243
Больше всего комментируют
29
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
8
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
6
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
5
Признание Зеленского: все хуже, чем думали - ЗН
4
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
Голосов: 57
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть