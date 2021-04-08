Еще одна страна отказалась от вакцины AstraZeneca

Испания отказалась от вакцины AstraZeneca. Фото: Укринформ

Испания в среду, 7 апреля, приостановила вакцинацию лиц старше 60 лет препаратом от Covid-19, разработанным компанией AstraZeneca.

Соответствующее решение в стране приняли из-за вероятной связь вакцины с редкими случаями образования тромбов, пишет The Associated Press.

"Наша стратегия по AstraZeneca меняется", — заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас после встречи с региональными руководителями здравоохранения.

Она добавила, что в испанском Минздраве пока рассматривают вопрос дальнейших действий в отношении людей старше 60 лет, которые уже получили первую инъекцию вакцины от AstraZeneca. Эксперты пообещали изучить возможность предоставления им второй дозы, или ограничения одним уколом, который также "обеспечит некоторую защиту".

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Между тем в правительстве планируют привить от коронавируса 70% взрослого населения Испании (около 33 миллионов человек) до конца лета.

Испания ограничила Covid-вакцинацию AstraZeneca через несколько часов после того, как комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что между вакциной от коронавируса AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов возможна связь. На прошлой неделе вакцинацию пожилых людей Covid-препаратом от AstraZeneca ограничили в Германии и Франции, а в среду британское правительство рекомендовало не прививать этой вакциной людей до 30 лет.