Еще одна страна Европы будет вакцинировать людей бесплатно

В правительстве Испании заявили, что планируют провакцинировать 2,5 миллиона жителей с января по март следующего года. Фото: pixabay

План вакцинации населения от вируса SARS-COV-2 обнародовало правительство Испании.

Он предусматривает бесплатные прививки для всех граждан и первоочередную иммунизацию пожилых людей, сообщает EL PAIS.

В Министерстве здравоохранения страны отмечают, что вакцины от Covid-19 будут оказывать на добровольческой и бесплатной основе. В первую очередь они будут доступны для групп риска.

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По плану по иммунизации от коронавируса, население Испании разделили на 18 социально-демографических групп на основе 4 критериев риска: заболеваемость и смертность, частота контакта с вирусом, социально-экономическое влияние и передача болезни. В соответствии со следующими критериями, в первую очередь будут прививаться жители домов престарелых и опекуны, после них прививки получат работники сферы здравоохранения.

Также в правительстве Испании заявили, планируют провакцинировать 2,5 млн жителей с января по март следующего года.

В общем Испания заказала для своей 47-миллионной страны 140 млн доз вакцины от фармацевтических компаний AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen, BioNTech-Pfizer, CureVac и Moderna.

Первые вакцинации против коронавируса в Европейском Союзе планируют провести уже до конца декабря. Государствам-членам ЕС следует готовиться к вакцинации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она утверждает, что Еврокомиссия заключила контракты с 6 компаниями на поставку вакцины против Covid-19.