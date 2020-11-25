Билет с пандемии: страны ЕС призвали готовиться к вакцинации

Еврокомиссия уже заключила контракты с шестью компаниями на поставку вакцины против Covid-19. Фото: pixabay

Первые вакцинации против коронавируса в Европейском Союзе планируют провести уже до конца декабря.

Государствам-членам ЕС следует готовиться к вакцинации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она утверждает, что Еврокомиссия заключила контракты с 6 компаниями на поставку вакцины против Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна страна Европы планирует начать вакцинацию в январе

"Первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Наконец свет в конце тоннеля", - сказала фон дер Ляйен.

Она еще раз подчеркнула необходимость подготовки к вакцинации.

"Если коротко: государства-члены должны подготовить материально-техническое обеспечение для возможного развертывания сотен миллионов доз. Потому что это наш билет с этой пандемии", - добавила она.

Правительство Бельгии заявило о намерении сделать любую вакцину против коронавируса доступной примерно для 70% населения. При этом вакцина будет бесплатной для граждан. Об этом сообщает издание VRT. По словам министра здравоохранения Франка Ванденбруке, вакцинация от Covid-19 не будет обязательной.