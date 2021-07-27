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вторник, 27 июля 2021 09:37

Еще одна лодка с мигрантами перевернулась, утонули 57 человек

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Еще одна лодка с мигрантами перевернулась, утонули 57 человек
Член экипажа немецкой неправительственной организации по спасению мигрантов Sea-Watch 3 использует бинокль для наблюдения за лодками мигрантов на закате в зоне поиска и спасения в международных водах у побережья Ливии, 26 июля / REUTERS

По меньшей мере 57 человек утонули в понедельник, 26 июля, после того, как лодка с мигрантами перевернулась у ливийского побережья недалеко от города Хумса.

Это последняя из ряда подобны трагедией в центральном Средиземноморье, сообщила Международная организация по миграции ООН. Об этом пишет Reuters.

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По словам выживших, которых вытащили на берег рыбаки и береговая охрана, среди утонувших были не менее 20 женщин и двое детей.

Отправление лодок с мигрантами в Италию и другие части Европы из Ливии и Туниса увеличилось в последние месяцы из-за улучшившейся погоды. Сотни тысяч людей совершили опасный переход в открытом море за последние годы. Люди спаслись бегством от конфликтов и бедности в Африке и на Ближнем Востоке.

К югу от Турции 23 июля пошел ко дну корабль с 45 мигрантами на борту.

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Дата
27
июля

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