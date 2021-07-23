Корабль с 45 мигрантами пошел на дно: есть пропавшие без вести

Пошел на дно корабль с мигрантами. Фото: Reuters

К югу от Турции пошел ко дну корабль с 45 мигрантами на борту.

Об этом сообщило издание Reuters.

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Турецкие военно-морские корабли и самолеты проводили поисково-спасательные работы. Представители министерства обороны страны заявили, что на борту находились 45 мигрантов.

В четверг, 22 июля, Турция получила сообщение, что лодка идет ко дну в 259 км к юго-западу от курортного города Каш.

Национальность людей, находившихся на борту корабля, неизвестна.

Позже сообщили, что 37 человек спасли. Остальных считают пропавшими без вести.

На востоке Турции перевернулся и загорелся микроавтобус с мигрантами. 12 человек погибли, 20 получили травмы.