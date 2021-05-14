Еще одна курортная страна начинает выходить из локдауна

В Греции отменяют локдаун. Фото: DW

С пятницы, 14 июня, в Греции отменяются ограничения на поездки по стране и сокращается комендантский час.

С пятницы прекратит действие система SMS-оповещения для выхода из дома, комендантский час будет начинаться не в 23:00, а в 0:30, а ограничения на поездки по стране будут отменены, сообщает Ekathimerini.

Кроме того, власть существенно ослабляет ограничения для учреждений розничной торговли.

Начиная с 14 мая в Греции начинает действовать "зеленый сертификат" для поездок на острова (за исключением Лефкады и Эвбеи) и авиапутешествий. Путешественники должны иметь один из следующих документов: сертификат о прививках (после введения второй дозы вакцины должно пройти 14 дней), отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за 72 часа, отрицательный результат быстрого теста или самотест, проведенный за 24 часа до поездки, документальное подтверждение перенесенной болезни.

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Карантин в Греции будут продолжать ослаблять: детские сады откроются 17 мая, летние кинотеатры заработают 21 мая, а открытые культурные пространства - 28 мая.

Начиная с июня свадьбы и крестины проходить на открытом воздухе с участием до 100 человек.

13 мая в Грузии завершился масштабный локдаун. В стране возобновили работу: муниципальный транспорт, школы и государственные детские сады. Однако общегосударственный комендантский час остался. Он действует с 21:00 до 05:00.