ЕС заморозил помощь Афганистану в размере 1 млрд евро

Однако Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана. Фото: Reuters

Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных в 2021 году 57 млн евро, одновременно Брюссель объявил о замораживании предназначенного для Афганистана пакета экономической помощи в 1 млрд евро, рассчитанной на ближайшие семь лет.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после посещения центра временного приема афганских беженцев, расположенного в Испании, пишет УНН.

"Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных 57 млн евро, конкретные предложения скоро последуют", — заявила фон дер Ляйен.

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Однако она подчеркнула, что ЕС заморозит пакет экономической помощи Афганистану в 1 млрд евро, рассчитанной на ближайшие семь лет, и не будет ее направлять, пока представители движения "Талибан" "не начнут соблюдать права человека, меньшинств и женщин".

По словам чиновницы, Евросоюз поддерживает оперативные контакты с "Талибаном", они необходимы для спасения жизней. Но речь не идет ни о каких политических переговорах или признании.

В свою очередь Великобритания заявила, что будет сотрудничать с "Талибаном" при необходимости.