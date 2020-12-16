ЕС введет 3-й пакет санкций против Беларуси

Послы Эвропейського Союза утвердили введение 3-го пакета санкций против Беларуси.
Ограничения должны одобрить министры ЕС, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Санкции наложат на 29 человек и 7 субъектов.
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Продление ограничительных мер вступит в силу после опубликования законодательного акта в Официальном журнале ЕС.
EU ambassadors have now approved new EU sanctions on #Belarus. 29 ppl, 7 entities. To be published tomorrow in the EU official journal— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2020
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал биться за страну.
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