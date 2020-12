ЕС введет 3-й пакет санкций против Беларуси

Послы Эвропейського Союза утвердили введение 3-го пакета санкций против Беларуси.

Ограничения должны одобрить министры ЕС, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Санкции наложат на 29 человек и 7 субъектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сторонник режима Лукашенко "сдал" своих детей милиции за то, что они вывесили бело-красно-белую символику

Продление ограничительных мер вступит в силу после опубликования законодательного акта в Официальном журнале ЕС.

EU ambassadors have now approved new EU sanctions on #Belarus. 29 ppl, 7 entities. To be published tomorrow in the EU official journal