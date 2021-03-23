ЕС создал фонд финансирования зарубежных военных операций

ЕС сможет по запросу третьих стран, региональных или международных организаций, поставлять им военную технику. Фото: pixabay.com

Евросоюз создал Европейский фонд мира (ЕФМ), цель которого - повысить способность ЕС предотвращать конфликты в иностранных государствах, "сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасность". Его размер на 2021-2027 годы планируется в пределах €5 млрд.

Фонд носит внебюджетный характер и будет финансироваться за счет взносов стран-членов ЕС, сообщает пресс-служба Евросовета. Используя его, ЕС будет помогать странам-партнерам проводить операции по поддержанию мира или повышать способность их вооруженных сил.

"Меры по оказанию помощи будут включены в четкую политическую стратегию и станут сопровождаться тщательной оценкой рисков и надежными гарантиями. Прочный мир можно построить, лишь инвестируя в международную стабильность и безопасность. У ЕС есть желание, а с сегодняшнего дня и необходимые финансовые инструменты для этого. ЕФМ позволит нам оказать ощутимую поддержку партнерам в решении общих проблем безопасности", — заявил председатель совета ЕС, министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.

За счет этого фонда ЕС может по запросу третьих стран, региональных или международных организаций, поставлять им военную технику и создавать оборонную инфраструктуру. ЕФМ расширит географию вмешательства ЕС, сможет способствовать финансированию миротворческих миссий и помощи партнерам в любой точке мира.

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С 2004 года участие ЕС в военных миссиях и операциях финансируется через механизм ATHENA. До сих пор поддержка ЕС могла оказываться лишь в операциях по поддержанию мира под руководством африканцев, то есть операций, проводимых Африканским союзом или африканскими региональными организациями.