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понедельник, 15 ноября 2021 16:10

ЕС согласовал новые санкции против Беларуси

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ЕС согласовал новые санкции против Беларуси
Санкции будут касаться причастных к миграционному кризису. Фото: Reuters

Министры иностранных дел ЕС обсудили ситуацию в Белоруссии.

Есть политическое одобрение нового пакета санкций, написал журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Детали еще будут дорабатывать. Возможно, под санкции попадут около 30-40 человек и организаций

Санкции будут касаться компаний по перевозке мигрантов.

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СМИ сообщают, что под санкции может попасть аэропорт Минска и гостиница, где размещают мигрантов.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли.

Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками.

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Дата
15
ноября

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