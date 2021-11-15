ЕС согласовал новые санкции против Беларуси

Санкции будут касаться причастных к миграционному кризису. Фото: Reuters

Министры иностранных дел ЕС обсудили ситуацию в Белоруссии.

Есть политическое одобрение нового пакета санкций, написал журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Детали еще будут дорабатывать. Возможно, под санкции попадут около 30-40 человек и организаций

Санкции будут касаться компаний по перевозке мигрантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз или смерть: ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе резко обострилась

СМИ сообщают, что под санкции может попасть аэропорт Минска и гостиница, где размещают мигрантов.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками.