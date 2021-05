ЕС расширит экономические санкции против Беларуси и обновит черный список - Меркель

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в черный список.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции.

По мнению ЕС, во время принудительной посадки пассажирского лайнера Ryanair в Минске были нарушены международные правила.

По словам Меркель, белорусским авиакомпаниям запретят полеты в воздушном пространстве Евросоюза.

Канцлер назвала действия режима Лукашенко неприемлемыми. Она призвала освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

