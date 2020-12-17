ЕС расширил санкции против Беларуси

В контексте репрессий со стороны белорусских властей 1 октября 2020 Рада ввела первый раунд санкций против 40 человек. Фото: Reuters

Европейский Союз утвердил 36 дополнительных санкций, направленных против высокопоставленных Беларуси.

Об этом сообщает пресс служба Европейского Совета.

"Эти санкции направлены против чиновников, ответственных за продолжающиеся жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, в частности. Они также нацелены на экономических субъектов, крупных бизнесменов и компании, которые получают выгоду от режима Александра Лукашенко и / или поддерживают его ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это решение направлено на то, чтобы дать мощный сигнал ответственным политическим и экономическим субъектам, которые поддержка режима обходится дорого.

"Ограничительные меры включают запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным лицам и организациям. Сегодняшнее решение является продолжением договоренности, достигнутой министрами иностранных дел ЕС на встрече по видеоконференции 19 ноября 2020. Санкции вступят в силу немедленно ", - говорится в сообщении.

Правительство Швейцарии ввел санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и 14-ти его приспешников.