ЕС признал первый иностранный Covid-сертификат

ЕС признал Covid-сертификат Швейцарии. Фото: Reuters

Covid-сертификат Швейцарии признал ЕС.

Официальное решение приравнять сертификаты Швейцарии к документам ЕС приняли 8 июля, передает УНІАН.

"Это означает, что Швейцария как первая страна, которая не входит в 30 стран ЕС и Европейскую экономическую зону, будет подключена к системе ЕС и швейцарские Covid-сертификаты будут приниматься в ЕС на тех же условиях, что и цифровой Covid-сертификат ЕС", - говорится в сообщении.

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Швейцария признала цифровой сертификат Европейского Союза. Решение вступит в силу 9 июля.

Украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса действительны один год. К концу 2022 года пандемия не завершится, рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.