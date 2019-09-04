ЕС приняли решение о санкциях против России

4 сентября в Брюселе комитет постоянных представителей стран ЕС подтвердил решение о продлении санкции против России из-за ее военной агрессии против Украины.
Ожидается окончательное решение Советом ЕС, - пишет hromadske.
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"Это решение, очевидно, примут на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решение вступит в силу", - сообщили представители ЕС.
Глава соседней Словении Пахор предлагает Европейскому Союзу предоставить Украине и Турции "особый статус".
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