ЕС планирует вакцинировать 70% населения за полгода - Bloomberg

ЕС хочет принять план вакцинации от коронавируса на 2021 год. Фото: Reuters

Европейский Союз планирует принять план вакцинации от коронавируса 2021 года. Их цель - уколоть препарат 70% населения до лета.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на проект документа.

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Сначала ЕС хочет вакцинировать более 80% медицинских и социальных работников до марта. К этому процентному списку входят пенсионеры старше 80 лет.

До конца января ЕС хочет утвердить со странами-участницами протокол сертификатов о вакцинации, которые смогут использоваться на их территориях.

Евросоюз заключил соглашения на приобретение 2,3 млрд доз вакцин от коронавируса. 600 млн должны поставить компании Pfizer и BioNTech, 405 млн - компания CureVac, по 400 млн - AstraZeneca и Johnson and Johnson, а также 300 млн от Sanofi-GSK и 160 млн от Moderna. В настоящее время ЕС может официально использовать только препараты от Pfizer и Moderna.

Мир оказался на грани катастрофического морального провала из-за неравномерного распределения вакцин против Covid-19.