ЕС официально ввел санкции против России за признание ОРДЛО

В санкционном списке ЕС – политики, военные, пропагандисты из России. Фото: pixabay.com

В среду, 23 февраля, Европейский Союз официально принял решение о введении санкций против России в ответ на признание "независимости" так называемых ЛДНР и ввод российских войск в оккупированные регионы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Евросоюза.

В санкционный список попали все депутаты Госдумы России, которые 15 февраля проголосовали за призыв к Владимиру Путину признать ОРДЛО. Это 351 депутат.

Целевые ограничительные меры касаются еще 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, сыгравших роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Это члены правительства, привлеченные к принятию незаконных решений. Также банки, бизнесмены и олигархи, поддерживающие финансово-материальные российские операции на территориях оккупированных Донецка и Луганска или получающие от них выгоду. Это старшие военные офицеры, которые играли роль во вторжении и дестабилизационных действиях. И ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины лица.

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В ЕС отметили, что ограничительные меры содержат замораживание активов и запрет предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам. Также запрет действует на въезд или транзит через территорию ЕС для перечисленных лиц.

Мероприятия будут направлены и на торговлю из двух неподконтрольных правительству Украины регионов в и из ЕС. Речь идет о ввозе товаров из ОРДЛО, ограничение на торговлю и инвестиции, связанные с отдельными отраслями экономики, запрете на предоставление туристических услуг и запрете на экспорт отдельных товаров.

В то же время, ЕС ввел секторальный запрет на финансирование России, ее правительства и Центрального банка. В частности, вводится ограничение доступа государства и правительства к рынкам капитала и финансовым услугам ЕС.

22 февраля президент США Джо Байден объявил о введении санкций против РФ через признания ею так называемых ЛДНР. Ограничения касаются российского суверенного долга, двух банковских учреждений и представителей российских элит и их семей. В России пообещали отреагировать на них "выверенно и ощутимо, не обязательно симметрично". Санкции также ввели Великобритания, Япония, Австралия и Канада.