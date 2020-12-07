ЕС одобрил санкционный режим за нарушение прав человека

Совет Европейского Союза утвердил санкции за нарушение прав человека.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.
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"Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря", - написал он.
Новый санкционный механизм должен ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире.
Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд.
and there the EU foreign ministers approved the EU human rights sanctions regime. will enter into force on 10 Dec. #MagnitskyAct #Russia #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020
Специальный представитель Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмор допускает возможность международного трибунала по ситуации в Беларуси.
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