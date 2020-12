ЕС одобрил санкционный режим за нарушение прав человека

Совет Европейского Союза утвердил санкции за нарушение прав человека.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря", - написал он.

Новый санкционный механизм должен ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд.

and there the EU foreign ministers approved the EU human rights sanctions regime. will enter into force on 10 Dec. #MagnitskyAct #Russia #Ukraine