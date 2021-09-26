ЕС обвинил Россию в нападении на немецких политиков

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррелль / Getty Images

В пятницу, 24 сентября, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррелль обвинил хакеров, связанных с российским государством, в угрозе "основам функционирования наших демократий".

Российская хакерская группа, проводящая кампании по дезинформации под названием Ghostwriter, стоит за кампанией, направленной против членов федерального и регионального парламентов Германии. Они с помощью поддельных электронных писем пытались получить компрометирующую информацию. В этом месяце МИД Германии заявил, что ответственность за теракт несет Россия. Об этом пишет издания Politico.

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"Эта злонамеренная кибердеятельность противоречит нормам ответственного поведения государства в киберпространстве. Это попытка подорвать наши демократические институты и процессы. Мы призываем Россию придерживаться норм ответственного поведения. Блок еще рассматривает дальнейшие шаги, которые могут означать введение новых санкций, таких как замораживание активов и запрет на поездки для физических лиц", - заявил Жозеп Боррелль.

Группа российских хакеров также взломала польских политиков в начале этого года, вызвав национальный скандал в Польше из-за утечки личных писем высоких чиновников, в том числе премьера Матеуша Моравецкого.

Фирма по кибербезопасности FireEye связала атаки Ghostwriter с группой под названием UNC1151, связанной с ГРУ.

Ранее хакеры атаковали также чиновников в Литве, Латвии и НАТО с помощью поддельных электронных писем и писем, якобы распространяемых местными СМИ.

ЕС ввел первый ряд санкций в отношении российских, китайских и северокорейских групп хакеров в июле 2020 года. В октябре 2020 года ЕС также наложил санкции на российских работников ГРУ за взлом национального парламента Германии.

Минобороны Литвы предупредило, что покупатели должны выбросить китайские телефоны и не покупать новые.